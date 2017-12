Filme, die du dir mehrmals anschauen musst

Wir sagen's dir jetzt einfach, weil der Film mittlerweile eh schon fast 20 Jahre auf dem Buckel hat: Bruce Willis ist in «The Sixth Sense» bereits nach der ersten Szene. Shock Horror, oder?! Es war einer der grössten Plottwists der Filmgeschichte und gilt heute als Paradebeispiel für einen Spoiler.

Klar, Spoiler sind beschissen – jedenfalls wenn du die Story noch nicht kennst. Ist dir aber schon mal aufgefallen, dass du einen Film mit anderen Augen siehst, wenn du das unerwartete Ende bereits kennst? Plötzlich achtest du auf neue Details, auf kleine, raffinierte Hinweise, die eine unerwartete Kehrtwende bereits zu einem früheren Zeitpunkt andeuten.

Du hast garantiert noch nicht alles begriffen

Es gibt Filme, die ihre volle Wirkung erst entfalten, wenn du sie dir (mindestens) ein zweites Mal anschaust. In «Fight Club» etwa, ploppt Tyler Durden (gespielt von Brad Pitt) bereits in den ersten Minuten immer mal wieder auf – ein klarer Hinweis auf seine wahre Identität, die den Film am Ende zu einem Brainfuck macht. Oder das Weltraum-Epos «Interstellar»: Sei ehrlich – hast du die komplexe Struktur wirklich bereits nach dem ersten Mal vollständig verstanden? Für uns gab es jedenfalls beim zweiten Durchlauf doch noch den einen oder anderen «Aha»-Moment.

Gerade Filme mit nichtlinearen Abläufen, verworrenen Erzählsträngen und schwer fassbaren Referenzen wirst du mehr als einen Kinobesuch brauchen, um alles zu begreifen. Und weil du über die Festtage sowieso zu viel Zeit hast, findest du in der Bildstrecke eine Liste mit Filmen, die du vielleicht schon kennst und trotzdem mal wieder ausgraben solltest. Klick dich durch!

Die Liste ist natürlich unvollständig. Kennst du noch mehr Filme, die man mehrmals gesehen haben muss? Schreib uns in den Kommentaren!