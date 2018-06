Die dickste Superheldin kommt ins Kino

Faith Herbert liebt Sex, Schokolade und Sci-fi-Comics. Ausserdem rettet die junge Frau gerne mal nebenbei unter dem Pseudonym «Zephyr» die Welt vor dunklen Schurken und üblen Bösewichten. Seit Faith im Jahr 1992 ihren Debut-Auftritt in den Comics von Valiant hatte, ist sie für eingefleischte Fans aus dem Harbiger-Universum nicht mehr wegzudenken.



Einem grösseren Mainstream-Publikum blieb das Glück jedoch bisher verwehrt, einen der wohl coolsten Superhelden-Charaktere aller Zeiten kennenzulernen. Zwischen all den durchtrainierten Heroes und den grossbusigen, wespentaillierten Heldinnen passte Faith mit ihrem kurvenreichen Körper und ihrer Vorliebe für viel gutes Essen nicht wirklich ins Bild.



Die Gerüchteküche brodelt



Das soll sich nun aber ändern! Sony Pictures, die sich die Rechte für dich Verfilmung geschnappt haben, haben laut offiziellen Quellen die aufstrebende Autorin Maria Melnik («American Gods», «Black Sails») mit dem Drehbuch beauftragt.



Wer die Rolle der Faith in der Real-Verfilmung übernehmen wird, steht freilich noch nicht fest. Gemunkelt wird aber über Rebel Wilson oder Amy Schumer. Es würden wohl beide Schauspielerinnen gut passen – und wir sind uns sicher: Die Hollywood-Abenteuer der ersten Plus-Size-Superheldin der Welt werden ein voller Erfolg.