Die bizarre Erotik der Erica Snyder

Mehr oder weniger ästhetische Nacktaufnahmen existieren, seit es Fotografie gibt und ziemlich sicher genauso lange dienen sie – trotz Deckmantel des Kunstbegriffs – wohl der einen oder anderen lustvollen Seele als Wichsvorlage.



Die 25-jährige Fotografin Erica Snyder aus New Jersey findet das vollkommen in Ordnung und spielt in ihren Werken mit dem Reiz der Sexualität, erkundet lustvolle Momente und inszeniert ausgefallene sexy Sujets, die verschiedene Facetten der Fetischkultur beleuchten.



Mehr als nur Erotik und Nacktheit



Bewusst fängt Erica auch erotische und intime Momentaufnahmen von Jugendlichen aus suburbanen Gegenden in ihrer Heimat ein. Ihre Bilder sind ein Tribut an das Leben in der Vorstadt und an das Erwachsenwerden mit all seinen Farben.



Obwohl die Bandbreite von Erica Snyders Werken relativ breit gefächert ist – von eindrucksvollen Portraits über Landschaften bis hin zu Konzertfotos – stechen vor allem ihre sexuell geladenen Interpretationen von Lust, Erotik und Nacktheit heraus.



Zusammenarbeit mit bekannten Fetisch-Models



Fernab von künstlicher Plastik-Porno-Ästhetik oder langweiliger, «normaler» Aktfotografie ist die treibende Kraft hinter den Arbeiten der jungen Amerikanerin die stetige Suche nach versteckter Schönheit in Dingen, Menschen und Situationen, die allgemein nicht sofort mit Attributen wie «schön» oder «sexy» in Verbindung gebracht werden.



Besonders spannend: Ihre neueste Zusammenarbeit mit der Künstlerin und dem alternativen Erotikmodel Lindsay Dye, das für seine erotischen – und gleichzeitig doch absurden und irgendwie witzigen – «Cake Sitting»-Videos in bestimmten Fetisch-Kreisen grosse Popularität feiert.



Frühkindliches Verlangen



Die Bildstrecke, in der Lindsay auf ziemlich offensive, plakative und sexy Weise an Bonbons lutscht und Torte zwischen ihren Arschbacken verteilt, soll eine Verbindung zu frühkindlichem Verlangen nach Süssigkeiten und ersten Anzeichen von Verlangen und Befriedigung aufbauen.



Ob die Bilder jetzt untenrum beim Betrachter etwas auslösen oder nicht – wir sehen sie uns zumindest echt gerne an und wundern uns, wie gut man Tortenkrümel aus diversen Öffnungen bekommt.