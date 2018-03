Soll der Nationalrat wirklich über das Freitagsbier debattieren?

Wir verstehen schon: Nicht jeder hat den ultimativen Drang danach, die Schweizer Politik in ihren Grundsteinen zu erschüttern. Nichtsdestotrotz setzten sich viele von uns in kontroversen und weniger kontroversen Abstimmungen für das erwünschte Wahlergebnis ein – wie als etwa die No-Billag-Initiative oder die Masseinwanderungsinitiative Tausende an die Urne lockten.

Um auf unserem mageren bis ausgeprägten Interesse an politischen Geschehnissen aufzubauen, bietet das Projekt «engage.ch» des Dachverbands der Schweizer Jugendparlamente allen Jungschweizern die Möglichkeit, mitzubestimmen. Und zwar über die politische Zukunft der Schweiz. Über 150 Teilnehmer im Alter von 14 bis 25 haben dieses Jahr ihre persönlichen Anliegen bereits auf der Plattform eingesandt und hoffen mittels digitalem Ohr auf lokales und nationales Feedback.

Utopisch oder umsetzbar?

«Ziel ist es, jungen Menschen aufzuzeigen, dass Politik nicht immer so kompliziert und weit weg ist wie sie scheint», erzählt uns Melanie Eberhard, Projektleiterin von «engage.ch». Schon eine einfache Idee könne im Bundeshaus für Diskussionsstoff sorgen.

Wie etwa als Nationalrat Christian Imark vergangenes Jahr die Diskussion über den Vorschlag zweier Jugendlicher eröffnete, der Italien eine seiner nördlichen Regionen abverlangt. Ähnlich wird auch ein Anliegen einer anderen jungen Erwachsenen über den Schutz von Intersexuellen und ihrem Geschlecht im Parlament diskutiert und als Erfolgsgeschichte angesehen. Alles ist schliesslich möglich.

Kein Wunder, versuchen sich viele Jugendlichen mit ausgefallenen Vorschlägen einen Vorteil zu verschaffen und wünschen sich auf «engage.ch» etwa «eine Paintball-Halle in ihrer Nähe», «Freitags Freibier für alle» oder «Hitze- und Kältefrei bei über 28 und unter 0 Grad». Nice try.

«Jeden Freitag Freibier für alle»

Während Ideen auf lokaler Ebene meist direktes Gehör finden und schliesslich auch mal ein Znacht mit einem Gemeindepräsidenten drin liegt, stellt sich dies auf nationaler Ebene schwieriger heraus: «Auf nationaler Ebene schafft es leider nur ein kleiner Bruchteil der Anliegen ins Bundeshaus.» Schliesslich muss die Thematik breit genug sein, um die gesamte Nation damit zu tangieren.

«Wir sind aber offen für alle neue Ideen. Ziel ist es schliesslich auch, zu einem Out-of-the-box-Denken zu animieren und Neues einzubringen, das nicht schon im Parlament diskutiert wird», so Eberhard. Innovative Anliegen hätten daher auch eine grössere Chance, ausgewählt zu werden.

Bis zum 25. März 2018 haben alle diejenigen unter uns, die genug Kreativität besitzen und dem Bundeshaus schon immer mal einen offiziellen Besuch abstatten wollten, noch die Möglichkeit ein Anliegen einzureichen. Danach wählen 14 der jüngsten National- und StänderätInnen je ihr Lieblingsanliegen aus, das sie verwirklichen wollen.