Das Jahr fängt schon mal gut an. Zumindest auf Netflix. Aber Achtung: Militante Tierschützer und Leute, die kein Blut sehen können, schalten besser gar nicht erst ein. Nach der gleichnamigen Comicvorlage liefert der britische Channel 4 mit «The End of the F***cking World» die wohl jetzt schon kontroverseste Teenie-Serie, die Netflix jemals übernommen hat.



In den ersten Minuten des neuen, revolutionären Serien-Hits bekennt sich der 17-jährige James zum Psychopathentum und belegt diese Diagnose mit seinem fehlenden Humor und seiner Obsession mit Tierquälerei und Selbstverstümmelung. Die lapidare Begründung: «Ich wollte etwas fühlen.»



Unsympathische Aussenseiter als Helden



Auch der zweite Hauptcharakter, die rebellische, angestrengt unangepasste und rotzfreche Alyssa, erscheint wenig sympathisch. Und wie der Zufall es will, finden genau diese beiden kaputten Seelen zusammen und machen sich auf einen blutigen, wilden Roadtrip durch Grossbritanniens graue Vororte.



Während Alyssa auf der Suche nach ihrem Vater ist, will James die Chance nutzen, seinen ersten «richtigen» Mord zu begehen. Und zwar an seiner Reisebegleitung, wie er den Zuschauer wissen lässt: «Ich dachte, es könnte interessant sein, sie zu töten.» Im Laufe der acht angenehm kurzen Folgen (je 20 Minuten), erfahren wir häppchenweise mehr über die Hintergründe der Protagonisten und warum sie zu dem geworden sind, was sie verkörpern.



Bonnie und Clyde unserer Generation



Zwischen tiefschwarzem, englischen Humor und beinahe aggressivem Nihilismus zeigt die Show – die sich selbst in ihren turbulenten und teils irren, fast surrealen Handlungssträngen nicht zu ernst nimmt – nicht nur auf schöne, subtile Weise die Verletzlichkeit und Naivität der Teenager-Seele.



«The End of the F***cking World» ist vor allem auch eine zutiefst romantische Liebesgeschichte, die das alteingesessene Konzept von Hollywood-Liebe ad absurdum führt und den Begriff von Romantik neu definiert.



Stilistisch irgendwo angesiedelt zwischen einem depressiven Wes Anderson und dem frühen Quentin Tarantino, wird aus der Serie – die zu Beginn wie eine düstere Folge von anderen Netflix-Teenie-Hits wie «Riverdale» erscheint – innerhalb weniger Folgen eine rasante Verfolgungsjagd. Alyssa und James werden zu Bonnie und Clyde unserer Generation.



Seit 5. Dezember steht «The End of the F***cking World» weltweit zum Streamen bereit und ist für uns ohne Frage das erste grosse Bingewatching-Highlight von 2018.