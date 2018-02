Lieber eine Dorfjugend als Stadtkinder

40 Prozent der Schweizer möchten mittlerweile auf dem Land wohnen. Als Dorfkind verstehe ich das gut. Ich wuchs gleich neben einem Bauernhof auf. Meinen ersten Kuss hatte ich im Heuschober und dabei hörte ich die Kühe muhen. Mein erster Sex fand nebenan im Pferdestall statt. Ich war 13 und die 17-jährige Tochter des Bauern raubte mir die Unschuld. Es war genauso romantisch wie es klingt.

Als ich vor gar nicht allzu langer Zeit zwecks Studium und Arbeit in die Stadt zog, war ich erst heilfroh und auch ein bisschen aufgeregt. Endlich raus aus meinem Kaff, endlich würde ich die grosse weite Welt sehen! Heute like ich sehnsüchtig die Facebook-Posts meines besten Freundes aus Kindheitstagen. Er ist jetzt Bauer und teilt auf Facebook Videos von krass ausgebauten Traktoren, die aussehen wie «Mad Max»-Vehikel. Geil!

Alpöhi, der perverse Lüstling

Stadtkinder stellen sich die Jugend auf dem Land vor wie eine langweilige Einöde: Man raucht Zigaretten vor dem Dorfladen, tanzt in der Bauerndisco Linedance und nach etwas Selbstgebrautem getraut man sich die blonde Tochter des Gemeindepräsidenten zu fragen, ob sie mit einem auf den Heuboden kommt, um die Dorfpopulation zu erhöhen.

Sorry, das ist leider kompletter Quatsch. Bis auf das mit dem Dorfladen. Und der Disco. Und dem Selbstgebrauten und der Blondine. Aber Linedance gab es bei uns nie! Eine Landjugend gleicht vielleicht schon den «Heidi»-Geschichten. Aber nur, wenn man den Alpöhi als perversen Lüstling und die Heidi als Ecstasy-Mädel betrachtet. Wieso hüpft man ansonsten so glücklich über die Wiesen?

Kinderüberraschung nach neun Monaten

Auf dem Land braucht man keine hippen Clubs und keine fancy Cocktail-Bars. Irgendwo gibt es immer einen Partykeller oder eine Scheune, die zum Feiern bereitsteht. Und was da drin geschieht, ist oft ziemlich hart. Aber geredet wird darüber kaum. Ab und zu erlebt man neun Monate später eine kleine Überraschung und kann so seine Schlüsse ziehen. Anders als in der Stadt ist die grosse Party-Eskalation aber kein «legendärer Abend, über den man noch jahrelang sprechen wird», sondern ziemlich alltäglich.

Eine Landjugend ist geprägt von ganz viel Dreck. Kein Wunder – wenn man regelmässig mit Schweinen, Kühen und anderem Getier abhängt, verliert man den Respekt vor Dreck, Gerüchen und Körperflüssigkeiten. Die verweichlichten Städter mit Händewaschzwang, die ihre teuren Sneakers möglichst rein und ihre Intimbereiche möglichst haarlos halten möchten, können mit uns Dorfkindern nicht mithalten.

Wir sind noch echte Gangster

Wir sind die echten Gangster. Das beginnt beim Apfelklau in Nachbars Garten, geht über zum Töfflipimpen und endet noch lange nicht bei Drogen, Sex und regelmässigen Schlägereien zwischen verfeindeten Dorfjugenden. Während in der Stadt gleich die Robocops auftauchen, wenn man sich mal ein bisschen krankenhausreif prügelt, trottet auf dem Land vielleicht mal ein Dorfpolizist vorbei. Und beinahe immer wird er sagen: «Lasst das doch lieber sein, ja? Aber ich erzähl euren Eltern nichts davon.» Weil Petzen sind ganz schnell unten durch. Bei uns im Dorf, da hält man noch zusammen!

Meine Erinnerungen mögen vielleicht ein bisschen verklärt sein. Jetzt, wo ich in der Stadt wohne. Im Herzen bleibe ich aber immer ein kleines, schmutziges, wildes Dorfkind. Und ich verstehe alle, die möchten, dass ihre Kinder genauso aufwachsen wie ich.