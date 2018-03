8-jähriger Vinyl-DJ begeistert das Netz

Arlo und Otis sind zwei Kids, wie wir alle mal waren: Süss (bevor die Pubertät kam), vom Leben begeistert (bevor der Job kam) und glücklich (was auch immer uns das versaut hat). Der Unterschied: Während wir vielleicht mit 18 oder 19 auf die Idee kommen, doch auch DJs zu werden – weil wir irgendwo gehört haben, dass sei easy, cool und man kriege Handynummern zugesteckt –, begann das Bruderpaar bereits aufzulegen, bevor sie lesen konnten. Und: Natürlich mit Vinyl, wie es sich bei Funk und Soul halt so gehört.

Unter dem Namen «The Sunday Get Down» spielen die französischen Kids Arlo (8) und Otis (10) nun seit Januar jeden Sonntag ein knackiges, halbstündiges Set. Meistens nur mit Singles, meistens mit einer ziemlich guten Musikauswahl und meistens sogar mit ziemlich tauglichen Übergängen, mit denen sie die meisten deiner Ich-bin-jetzt-auch-ein-DJ-Freunde locker in Grund und Boden grooven.

Mit drei Jahren im Plattenladen

«Seit Arlo drei war, kommt er gerne mit mir in den Plattenladen mit», schreibt sein Dad auf Facebook. «Aus einem riesigen Stapel Singles liest er sich ein paar mit hübschen Covers aus, hört sie sich an und wenn sie ihm gefallen, darf er sich ein oder zwei mitnehmen. Und seither wächst sein Musikgeschmack fast so rasch wie seine Plattensammlung.»

Wenn man sich die Videos etwas genauer ansieht – und nicht von den coolen Funk-Beats zum Tanzen mitgerissen wird –, erkennt man, wie die Brüder immer wieder in Richtung Kamera spienzeln. Wahrscheinlich steht da eben doch der Dad in der Nähe, der den Kids ein paar Tipps zuflüstert. Aber verwerflich ist das ja nicht, denn: Das täte dem einen oder anderen DJ auch mit 20 noch ganz gut.