Sogar die Kirche verkauft sich fürs WEF

Das WEF tagt in Davos. Die internationale Geld- und Wirtschaftselite, hochrangige Politiker und aus irgendwelchen Gründen auch Usher und Will.I.Am diskutieren wie jedes Jahr heisse Themen und feiern sich selbst. Sogar unser aller all-time favourite US-Präsident Donald Trump ist vor Ort – und das, obwohl es gar keinen McDonalds im kleinen Örtchen gibt!

Stattdessen gibts jede Menge maschinenpistolenbestücktes Sicherheitspersonal, einschüchternde Absperrungen und überenthusiastische Polizisten. Alleine in den ersten zehn Minuten geraten wir in zwei «zufällige» Personenkontrollen durch Männer der Zürcher Kantonspolizei. Ja, Zürich in Davos. Verstärkung muss sein bei so viel Prominenz hier.



Der ganze Ort wird umgestylt

Wir sind hier, um herauszufinden, ob und wie dieser ganze Zirkus den Alltag der Davoser (Davoseraner? Davosier?) beeinflusst. Deswegen treffen wir Claudia Berger. Claudia gehört mit ihren 26 Jahren und ihrem Job als Werbetechnikerin leider nicht zum erleuchteten Kreis der Auserwählten VIPs des WEF. Trotzdem hat sie ihren Beitrag dazu geleistet. Nämlich beim obligatorischen Umstyling des Ortes vor dem Eintreffen der internationalen Gäste.

Grosse Firmen bieten jährlich den Ladeninhabern rund um den Davoser Kongress – das Epizentrum des World Economic Forum – Unsummen für die Übernahme ihrer Lokale auf Zeit. «Man munkelt, die Leute würden hier für eine Woche die Mietsumme für ein halbes Jahr erhalten», erzählt Claudia. Seit einer Woche ist sie damit beschäftigt, Logos und Werbebanner auf Schaufenster, Busse, Wände zu kleben.



Dekadenter Kapitalismus in der Kirche

Investment-Büros, Banken und Tech-Giganten wie Google und Facebook verwandeln den gesamten Ort in eine Art Pop-Up-Messegelände. Sogar eine ehemalige Kirche entdecken wir, die ihre Würde dem Geld geopfert hat und in ihren heiligen Hallen nun für ein paar Tage anstatt Jesus der freien Marktwirtschaft huldigt. So viel zur Schau gestellter, dekadenter Kapitalismus gefällt bestimmt nicht jedem.

Wir entdecken zwar ein paar Transparente der Antifa an einer Hausmauer, grossangekündigte (illegale?) Gegendemonstrationen von WEF-Kritikern bemerken wir jedoch keine. «Ich habe schon gehört, dass es Proteste gegeben hat. Habe aber selbst nie einen erlebt. Viele Demos haben nur etwa zehn bis fünfzehn Teilnehmer, mehr nicht», zuckt Claudia gleichgültig mit den Schultern, während sie uns ortskundig durch das Gewirr von abgesperrten Strassen und verbotenen Durchgängen lotst.



Kein Bock auf Umwege, kein Auge für Waffen



Die schwerbewaffneten Männer, die nicht nur die Strassen säumen, sondern auch bedrohlich auf Dächern ihre Posten aufgebaut haben, bemerkt unsere Begleiterin gar nicht mehr. Viel mehr zu stören scheint sie die Tatsache, dass es durch die vielen strengen Sicherheitsvorkehrungen und Sperrzonen um ein Vielfaches länger dauert, von einem Punkt an den anderen zu kommen.



«Für eine Strecke, die sonst vielleicht eine Minute Fussweg wäre, brauchst du jetzt vielleicht zehn Minuten oder sogar länger», nervt sich Claudia. Das sei auch einer der Gründe, aus denen der Grossteil der Anwohner für die Zeit während des WEF in die Ferien fährt. Dem Trubel entkommen und für gutes Geld die eigene Wohnung untervermieten klingt nach gar keiner schlechten Idee. Müsste sie nicht arbeiten, wäre auch unsere Begleiterin lieber in den Süden geflogen.



Freie Bahn im weissen Schnee



«Aber immerhin sind die Pisten leer! Niemand von den Anzugträgern ist hier, um Wintersport zu machen. Sogar am Nachmittag hast du den ganzen Berg so gut wie für dich alleine. Das ist eigentlich der einzig positive Punkt an der ganzen Sache für mich», lacht Claudia mit ihrem Snowboard unterm Arm, während eine Gruppe grimmig dreinblickender Männer mit gut sichtbaren Waffen im Holster uns misstrauisch mustert.



Video von Witek Stankiewicz