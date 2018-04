«Dabei kannst du ersticken»

Kondome sind eine ziemlich praktische Erfindung: Sie schützen dich vor Geschlechtskrankheiten und verhindern ausserdem, dass du dich neun Monate nach einem Aufriss um eine unerwünschte Brut kümmern musst. Ausserdem kannst du dir vor dem Schwimmen Präservative über die Hände ziehen, um Schwimmhäute zwischen deinen Fingern zu simulieren. Versuch es mal, bedank dich später.

Es gibt aber auch ganz schön dämliche Dinge, die man mit dem guten alten Gummi anstellen kann – ihn durch die Nase ziehen zum Beispiel. Genau das tun einige Jugendliche aber momentan, um in den sozialen Medien Likes abzustauben.

«Es kann die Atemwege blockieren»

Die Condom Snorting Challenge existiert eigentlich bereits seit 2007, als Youtube noch in Kinderschuhen steckte. 2013 machten die Videos erneut die Runde und zogen so Nachahmer auf den Plan. Nun läuft also die dritte Ausgabe. Weil jugendliche Dummheit offensichtlich zeitlos ist.

«Hier eine Liste von Dingen, die in deine Nase gehören: Luft», schreibt Gesundheitsexperte Bruce Lee (ja, der Mann heisst wirklich so) im Forbes Magazine. «Falls es dein Arzt empfiehlt vielleicht noch Medikamente aber alles andere kann deine Schleimhäute beschädigen, Allergien auslösen oder zu Infektionen führen.» Im dümmsten Fall führt die Condom Snorting Challenge zum Tod: «Mit etwas Pech bleibt das Kondom in deiner Nase stecken oder blockiert deine Atemwege, was zum Ersticken führen kann.»

Auch wenn sie zu den Urgesteinen unter den primitiven Internet-Spielchen gehört, reiht sich die Condom Sniffing Challenge ein in einen Haufen Blödsinn, der in den letzten Monaten online die Runde machte. Okay, ganz so gefährlich wie die Tie Pod Challenge, als Social-Media-Helden Waschmittel schluckten, oder dieses Blue-Whale-Game, bei dem sich Teenies in den Selbstmord treiben liessen, mag es nicht sein. Trotzdem hier ein Gratis-Tipp: Zieh. Dir. Kein. Kondom. Durch. Die. Nase.

Immerhin: In allen Videos, die wir gesehen haben, waren die Gummis unbenutzt.