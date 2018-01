Willst du beruflich Chicken Nuggets essen?

Wenn du eine Vorliebe für Fastfood im Allgemeinen und kleinen, frittierten Poulet-Stückchen im Speziellen hast, dann haben wir dir eine frohe Botschaft zu verkünden: Der englische Gemischtwarenhändler «B&M» sucht per offizieller Stellenanzeige nach einem «Chicken Nugget Connoisseur». Ganz im Ernst, ohne Scherz.



Die Annonce, abzurufen auf der Webseite des Ladens, erklärt die Absicht, eine brandneue Lebensmittellinie mit «Frischem und Gefrorenem» auf den Markt zu bringen. Eine «glückliche Person» soll dazu auserkoren werden, diese neuen Produkte verkosten und bewerten zu dürfen.



Leider kein Hauptberuf



Anstelle von Hochschulabschluss, drei Jahren Praxis in einer Führungsposition und einwandfreiem Leumund sucht «B&M» nach Genussmenschen mit Erfahrung im 20er-Chicken-McNugget-Share-Box-ganz-alleine-Essen, die in der Lage sind, die Wertigkeit eines Fischstäbchen-Sandwiches zu erkennen und von einem grossen Buffet nicht abgeschreckt sind. Alles was zur Bewerbung notwendig ist, ist ein kleines Motivationsschreiben, warum gerade du der beste Esser (oder die beste Esserin!) seist.



Bevor du jetzt aber ohne Umschweife deinen aktuellen Job aufgibst und deinen Lebenslauf mit tiefkühlkostbezogenem Wissensstand erweiterst, müssen wir dir leider Einhalt gebieten. Als Hauptberuf eignet sich die Stelle als «Chicken Nugget Connoisseur» eher nicht. Stattdessen bekommst du monatlich einen Gutschein im Wert von ganzen 25 Pfund zugeschickt, den du in den Filialen des Händlers einlösen kannst.



Eigentlich schade.