Im Land von Scheisse und Zucker

Wer mit gerade mal 23 Jahren schon von sich behaupten, nicht nur eines der kontroversesten und gleichzeitig coolsten Kunstbücher des Jahres herausgebracht zu haben, sondern auch gleich noch zum Kuratoren-Team der grössten und wichtigsten Werkschau für Schweizer Fotografie zu gehören?



«In the Land of Shit and Sugar»



Céline Géraldine Lütolf kann! Die junge Luzernerin hat in Zusammenarbeit mit vier ihrer Kommilitonen im vergangenen Jahr den Bildband «In the Land of Shit and Sugar» produziert und nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne veröffentlicht. Das Teil mit dem provokanten Titel «entführt dich in die Parallelwelt absurder Konsumgüter, abseits vorherrschender Moralansprüche und gängiger Design-Konventionen».



Heisst so viel wie: Eine laute, grelle, bunte Mischung an kuriosen Produkten, inszeniert mit einer Extraportion an schlechtem Geschmack. Und zwar so schlecht, dass das perfekt überladene Endergebnis jegliches ästhetisches Empfinden triggert und den Betrachter nicht mehr loslässt.



Jung, weiblich, talentiert



Heute treffen wir Céline in der Halle 622 in Oerlikon, zur Eröffnung der «Photo18». Sie gehört seit Neuestem zu den Kuratoren der Werkschau und hat die letzten Monate damit verbracht, Einsendungen durchzusehen, die besten Künstlerinnen und Künstler auszuwählen und damit einen wichtigen Beitrag zu Förderung Schweizer Fotokunst zu leisten.



Trotz ihres zarten Alters fühlt sich die junge Frau, die auch schon Hipster-Shooting-Star Crimer ablichten durfte, nicht benachteiligt: «Ich fühle mich sehr ernstgenommen und hatte bisher keine Probleme aufgrund meines Alters oder Geschlechts. Im Allgemeinen muss man aber dennoch sagen, dass es leider noch nicht sehr viele weibliche Ausstellerinnen gibt.»



Das Ausland ist nicht immer besser



Im Gegensatz zu vielen ihrer Künstlerkolleginnen und -kollegen wirft Céline jedoch keinen naiv-verklärten Blick aufs Ausland als Karrierestart. Die Schweizer Kunstszene sei nicht zu unterschätzen – das sehe man ja alleine schon an den Werken, die auf der «Photo18» zu bestaunen sind. Um hier alleine von der Fotografie sicher leben zu können, braucht es jedoch wohl auch für gehypte Talente wie Céline eine Weile. «Manchmal geht es, manchmal nicht», lautet die pragmatische Antwort.



Noch bis 16. Januar kannst du die Ausstellung täglich zwischen 11 und 20 Uhr besuchen. Der Eintritt für Leute bis 16 ist kostenfrei! Mehr Infos findest du HIER.



Video von Valentina Sproge