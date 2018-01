Model verlässt das Haus nicht ohne Waffe

Es ist eher eine Ausnahme, dass es junge Informatikstudentinnen schaffen, die deutschsprachige Presse in Aufruhr zu versetzen. Carolin Matthie gehört zu diesen Ausnahmen. Im Zusammenhang mit ihrer Waffenvorliebe, die sie unmissverständlich und vehement verteidigt, ist die 25-Jährige derzeit Dauergast in Fernsehtalkshows und Radiointerviews sowie zentrales Thema diverser Zeitungsreportagen.



Vom Topmodel-Casting zum Waffenschein



Und Carolin geniesst die Aufmerksamkeit und den Medienrummel sichtlich. Auf ihrer Homepage listet sie stolz bisherige Auftritte in diversen Film- und Trash-TV-Produktionen – meist als Komparsin – und auf ihrem Youtube-Kanal präsentiert sich die Studentin selbstbewusst und redet fröhlich über ihre Katze, ihren Alltag, ihre (nicht weiter erfolgreiche) Bewerbung bei «Germany’s Next Topmodel» und nicht zuletzt ihre Rolle als Aktivistin.



Statt sich in ihren Videos – wie so viele andere junge Vloggerinnen – jedoch für Frauenrechte, Tierschutz oder die Umwelt stark zu machen, propagiert Carolin Matthie das Tragen von Waffen. Man sieht das Model bei Schiessübungen, erhält Tipps zur Beantragung eines Waffenscheins und zur Selbstverteidigung.



Pfefferspray ist nicht genug



Sie habe in den letzten Jahren einige Begegnungen gehabt, die ihr Angst gemacht hätten, erklärt sie in zahlreichen Interviews. Mindestens eine davon hätte mit bedrohlich wirkenden, angetrunkenen Männern zu tun gehabt und aggressiven Rufen «in einer fremden Sprache». Seit diesem Vorfall trage sie eine Waffe bei sich. Kein Pfefferspray, das sei zu unsicher und zu langsam in der Handhabe.



Carolins Weapon of Choice ist eine Schreckschusspistole, genauer gesagt eine Walther P99 – «schön geschwungen und handlich», wie sie schwärmt. Ohne ihren neuen besten Freund und Beschützer will die junge Frau gar nicht mehr auf die Strasse gehen. Und das tut sie bei jeder sich bietenden Möglichkeit lauthals kund. Im Internet, im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung.



Wie sicher ist die Schweiz?



Mittlerweile gilt Matthies als Aushängeschild der deutschen Waffenlobby, hat sogar schon einen Werbespot für einen Waffenhändler gedreht und gedenkt ganz offensichtlich nicht, ihrer Obsession abzuschwören. Alles im Rahmen der Selbstverteidigung, natürlich.



Wie schätzt du die Situation in der Schweiz ein? Brauchen wir mehr Waffenfreiheit oder leben wir in einem Land, das sicher genug ist, um auch ohne Pistole in der Handtasche das Haus verlassen zu können?