«Spuck auf seinen Burger»

Mit gewissen Menschen solltest du dich besser nicht anlegen. Wenn du unfreundlich zu deinem Coiffeur bist, rutscht er vielleicht mit der Schere aus. Kotzt du deinem Uber-Fahrer auf die Rückbank, schlägt sich das in deiner Bewertung nieder. Und wenn du deine Bedienung wie Dreck behandelst, musst du damit rechnen, dass sich der Koch keine Mühe mit deinem Essen gibt – oder sogar reinspuckt.

Der Albtraum eines jeden Gastes bewahrheitete sich vergangenes Wochenende für einen Kunden des Bohemian Beer Gardens in New York. Vom Zusatz in seinem Burger erfuhr er allerdings erst, als er sein Mahl bereits verdrückt hatte und die Rechnung in der Hand hielt.

«Ich dachte, ich muss kotzen»

Curtis Mays wurde von seiner Tochter zum Vatertag eingeladen. Grundsätzlich sei das Essen bei Bohemian Hall and Beer Gardens vollkommen in Ordnung gewesen, sagt er zu WABC TV. Die Bedienung brachte ihm schliesslich die Quittung, auf der auch Anweisungen an den Koch vermerkt sind. Neben Extrawünschen wie Mayo notierte die Kellnerin eine Anweisung, die höchstens Menschen mit einem etwas speziellen Kink verlangen: «Bitte spuck rein.»

«Ich hatte den Burger bereits gegessen», sagt Mays. «Ich dachte, ich muss kotzen.» Also stellte er die Kellnerin zur Rede. «Sie sagte, sie sei es nicht gewesen, also fragte ich, wer diese Quittungen druckt. Daraufhin meinte sie: ‹Ich selbst.›» Auf eine weitere Diskussion liess sie sich nicht ein: «Sie ging einfach weg.»

Kellnerin gefeuert

Für die Bedienung hatte der Zwischenfall Konsequenzen: Ihr Chef feuerte sie auf der Stelle. Das Management von Bohemian Beer Garden sagt, es sei «unwahrscheinlich», dass der Koch tatsächlich auf den Burger gespuckt habe. Trotzdem sei der Ärger verständlich – also bekam Mays sein Geld zurück.

Zur Verteidigung der Kellnerin: Immerhin kennt sie Manieren. Ihren Wunsch nach Speichel formulierte sie mit einem höflichen «Bitte».