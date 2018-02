Fake-Tweets zu «Black Panther» schüren Hass

Im Mainstream-Kino sind farbige Menschen derzeit noch massiv unterrepräsentiert. Einem Report der University of California zufolge werden gerade mal rund 14 Prozent der Hauptrollen von Minoritäten besetzt – in einem Land, in dem diese rund 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen.

«Black Panther» soll das nun ändern. Der Film, der am Premierenwochenende rund 200 Millionen Dollar einspielte, ist Marvels Bekenntnis zu einer bunten Gesellschaft. Eine mehrheitlich schwarze Crew kümmerte sich in allen Belangen um die Produktion, die einen Superhelden ins Zentrum setzt, der dank eines Alien-Metalls zu übermenschlichen Kräften kommt. Eine gute Sache.

Fake-Tweets

Natürlich lädt die ganze Angelegenheit die amerikanischen White Supremacists förmlich dazu ein, ein bisschen Hass zu streuen. Diverse Twitter-Accounts posteten die letzten Tage Fotos von Gewaltverletzungen und Blut und behaupteten: Schwarze hätten ihnen diese zugefügt, da sie als Weisse den neusten Marvel-Hit im Kino besuchten.

Der Clou daran: Die Fotos sind allesamt bereits alt und stammen von häuslicher Gewalt oder anderen Vorfällen – wie Google einem mit einer kurzen Bildersuche verrät. Mit «Black Panther» hat keine einzige davon auch nur irgendwas zu tun. Twitter hat die betreffenden Accounts mittlerweile gesperrt.

Rassisten kopieren bei Russland

Das Ziel davon ist wohl klar: Rassenhass schüren, ganz im Sinne der russischen Propaganda während den US-Wahlen, der diverse Rassisten auf den Leim gegangen sind.

Egal, wie viele Idioten hier mit Falschmeldungen Rassismus fördern wollen – der Film ist angeblich verdammt gut gelungen, Oscar-verdächtig und läuft bei uns seit dem 15. Februar im Kino. Geht ihn euch ansehen – scheissegal welches Geschlecht oder welche Hautfarbe ihr so habt. Spielt eh keine Rolle.