Handys waren wichtiger als ihre Armprothese

Wir alle kennen die Panik, die sich breit macht, wenn der Stand deines Handyakkus in den roten Bereich fällt. Dann gehen wir fast schon über Leichen, um eine Steckdose zu finden, um weiterhin Instagram, Youtube oder die 20-Minuten-App nutzen zu können.

Trotzdem als kleine Nachhilfe in Sachen Höflichkeit: Falls du irgendwann in die Situation geraten solltest, dass dein Smartphone gerade röchelt, nur eine Steckdose frei ist, und jemand dich fragt «Hey, kann ich die eventuell benutzen, um meinen bionischen Arm aufzuladen?» dann überlass die begehrte Buchse doch bitte dieser Person. Prioritäten und so. Offenbar begreift das nicht jeder.

«Sie weigern sich, ihre Handys auszustecken»

Angel Giuffria trägt seit ihrer Kindheit einen bionischen Arm und berichtete diese Woche auf Twitter von einem typischen «Cyborg-Problem»: Die Schauspielerin besuchte beim SXSW-Festival in Texas ein Panel für Invalide. Allerdings ging ihrer Prothese irgendwann der Saft aus, also suchte sie eine Steckdose – diese waren aber alle von Handys besetzt. «Die Leute am SXSW weigern sich, ihr Handys auszustecken, damit ich meinen Arm aufladen kann», schreibt Giuffria im Tweet.

#CyborgProblems? FYI: People at this @SXSW panel refused to give up charging their phones so I could charge my arm ?✨ but I found an outlet in the back of the room so CHARGE ME UP. pic.twitter.com/RYosq8MwN2 — Angel Giuffria? (@aannggeellll) 10. März 2018

Glücklicherweise fand Giuffria im Anschluss (no pun intended) in einem anderen Raum doch noch eine freie Steckdose.

«Es war witzig»

Wut verspürte der selbsternannte Cyborg deswegen allerdings nicht, wie Giuffria in einem zweiten Tweet klarstellt: «Ich bin nicht sauer auf sie! Ich dachte, es war witzig», schreibt sie. Wegen der diversen Lämpchen in ihrem Arm hätten die Leute wahrscheinlich gedacht, es handle sich um ein Accessoire: «Alle hier glauben, mein Arm sei ein Gamer-Fashion-Statement oder ein ausgefallener Leucht-Handschuh statt eine Prothese.»

Y’all I’m not mad at them! I thought it was funny (bc there was another plug nearby.) For all I know, they were confused by the entire situation since everyone here at #SXSW seems to think my arm is a video game fashion statement or fancy lit up glove not a prosthesis ¯\_(ツ)_, — Angel Giuffria? (@aannggeellll) 11. März 2018

Vor allem ging es Giuffria um eine Observation zu unserer Abhängigkeit von Technologie: «Die Handys sind den Leuten heutzutage unglaublich wichtig. Das hat man hier schön erkannt.»