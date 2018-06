«Betrunkene Briten machen am meisten Probleme»

Über jede Nation gibt es ein Ferien-Klischee: Die Deutschen besetzen bereits frühmorgens den halben Strand mit Handtüchern, Asiaten fotografieren jeden Quatsch und die Briten holen sich Sonnenbrand und sind ständig besoffen.

Peter Dench wurde schon mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet und reist regelmässig für grosse Medienhäuser und Unternehmen rund um die Welt. Am liebsten lichtet er aber Briten ab, die dank billigem Fusel auf den Strassen herumliegen. So entstanden bereits drei Fotobücher. Für sein jüngstes Werk, «The British Abroad», dokumentierte er die beliebtesten Party-Destinationen seiner Landsleute – von Ibiza und Malle über Bulgarien bis Ayia Napa. Wir haben mit ihm über die britische Ferien- und Trinkkultur gesprochen.

Meine Jugendfreunde verbrachten damals eine Woche in Ayia Napa. Auf ihren Bildern sahen sie ähnlich kaputt aus wie die Briten, die du fotografierst. Sind deine Landsleute wirklich schlimmer als wir Schweizer?

Ich weiss aus zuverlässigen Quellen, vor allem von Security-Angestellten aus allen Party-Ressorts Europas, dass die Briten am meisten Probleme verursachen. Trotzdem ist Grossbritannien meine Heimat und meine Leidenschaft – deshalb versuche ich, sie zu verstehen.

Was ist denn so speziell an der britischen Ferien- und Saufkultur? Warum habt ihr so einen üblen Ruf?

Schwer zu sagen. Die Briten haben eine lange Geschichte von Gewalt im Ausland – von der Armee bis zu Fussball-Hooligans. Wir sind eine Krieger-Nation und weil wir auf einer Insel leben, lernen wir vielleicht weniger Respekt vor Nachbarn. Alkohol ist ausserdem tief in unserer Vergangenheit verankert und auch heute noch suchen viele das Glück am Boden einer Flasche.

Was hat sich in den Party-Destinationen verändert, seit du zum ersten Mal da warst?

Nicht viel. Zum ersten Mal besuchte ich Magaluf 1986 mit 14. Als ich 2013 wieder da war, hiessen die Drinks zwar anders aber sonst war alles noch beim Alten.

Bei uns sind trinkfördernde Aktionen wie die Happy Hour verboten. Würde das auch an den Orten, die du dokumentierst, helfen?

Ach, solche Versuche gibt es immer wieder. Meist geht es mehr um den symbolischen Effekt als die tatsächliche Umsetzung. Solche Gesetze führen dann eine Weile lang zu mehr Bussen oder die Touristen bleiben eine Zeit lang aus. Nach einer Weile geht die Party aber weiter.

Was war das schlimmste, das du gesehen hast?

Gewisse Dinge veröffentliche ich gar nicht, weil die Leute auf den Fotos zuhause wichtige Jobs haben. Besonders übel sind Menschen, die sich Arme und Beine aufschlitzen, weil sie Fenster einschlagen wollen und dann die Wunden schlecht versorgen. Die traurigsten Orte, die ich fotografiert habe, waren aber die Balkone, von denen Betrunkene in den Tod gestürzt sind.

Die heutigen Teenager trinken weniger. Eine Theorie besagt, dass es an den sozialen Medien liegt: Man könnte überall betrunken fotografiert werden und in einer Insta-Story landen.

Ja, diese Entwicklung gibt es auch in England. Die jungen Briten wollen nicht mehr saufen sondern lieber bewusst leben. Sie wählen auch ihre Urlaubsziele anders aus. Millennials, oder wie auch immer man sie nennen möchte, suchen in den Ferien gesundheitliche und ästhetische Bereicherung – nicht mehr ein paar verschwommene Erinnerungen und Geschlechtskrankheiten. Die Leute sind wegen ihrer Online-Präsenz vorsichtiger geworden.

Das Nachwort deines Fotobands klingt sehr düster – du beschreibst die zahlreichen Todesfälle von betrunkenen Briten im Urlaub. Wie fühlst du dich jeweils, wenn du von diesen Party-Destinationen zurückkommst?

Ich fühle mich meist depressiv aber dann reiss ich mich zusammen, ziehe meine Party-Hosen an und begebe mich raus in die Welt auf die Suche nach Bier und einem Lächeln – wie ein anständiger Brite.

Mehr Fotos und die Bücher von Peter Dench findest du hier.