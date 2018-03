Wie kommt dieser Heiligenschein dahin?

Reuben Wu ist ein Multitalent. Der 42-Jährige macht nicht nur Filme und produziert Musik für seine Band Ladytron oder Stars wie Christina Aguilera, sondern schiesst wunderschöne Naturfotografien. In seiner neuen Serie «Lux Noctis» (auf Deutsch so viel wie «Erhelle die Nacht»), stehen Landschaften im Vordergrund, die er mit einer guten Prise Science-Fiction verbindet.

Berge mit Heiligenscheinen

Für seine atemberaubenden Aufnahmen befestigt der Brite LED-Lämpchen auf einer Drohne, die er dann unter anderem um die Gesteine von Bisti Badlands in New Mexico oder den Alabama Hills in Kalifornien rumkreisen lässt. Dank Langzeitbelichtung erschafft das Multitalent beeindruckende Bilder von Klippen und kleinen Bergen mit Heiligenscheinen. Der 42-Jährige erklärt auf seiner Webseite: «Die Bilder sind von Planetenforschung, der romantischen Malerei aus dem 19. Jahrhundert und Science-Fiction inspiriert. Ich stelle mir vor, dass sich diese Szenen in unentdeckte Landschaften verwandeln, die unsere Wahrnehmung der Welt erneuert.»

Nach der Planung im Jahr 2016 unternimmt Wu mehrere Reisen durch die USA und die Wildnis. Mit im Gepäck: Fotoausrütung und GPS. Die Anstrengungen haben sich für den Briten gelohnt. Für «Lux Noctis» wurde der Fotograf mit einigen Preisen, zum Beispiel dem Fine Art Photography Award in der Kategorie «Night Photography», ausgezeichnet. Verständlich, wenn man sich die Bilder reinzieht.