Kein Geburtstag ist so traurig wie dieser

Wir wissen schon, das Älterwerden ist wahnsinnig schlimm: Mit steigendem Alter wird der Kater nach exzessivem Tequila-Konsum noch unerträglicher, der Kauf von Faltencrèmes schlägt allmählich aufs Portemonnaie und der Bierbauch ist kaum noch zu verbergen. Tragisch. Das dachte sich wohl auch Mila Blatova aus Nischni Nowgorod im Westen von Russland.

Zu ihrem 30. Geburtstag trieb die Russin den Alterswahnsinn darum auf die Spitze und feierte eine Beerdigungsparty – für den Tod ihrer wilden, von ungeschminkter Schönheit und bedingungsloser Gesundheit geprägten Jugend.

Alles nur ein kleiner Scherz

Stilgerecht mit schwarzem Lippenstift, Hut und dunklen Lederleggins, Top und Sonnenbrille verabschiedete sich die 30-Jährige inmitten schwarzer Luftballons gebührend von den besten Jahren ihres Lebens. «Ich wollte weder meinen 20ern Lebewohl sagen, noch mir eingestehen, dass ich jetzt <alt> bin», erzählt Mila dem britischen Onlineportal «Unilad».

Ganz ernst gemeint war die wohl originellste Geburtstagsparty des Jahres aber nicht. Es sei lediglich eine witzige Art gewesen, das neue Kapitel in ihrem Leben zu akzeptieren und zu beginnen. Einen Arzt wegen altersbedingter Depressionen wird die Russin deswegen nicht aufsuchen müssen: «Ich freue mich auf neue Abenteuer, Reisen, die Erziehung meiner zwei Söhne und was auch immer sonst noch so auf mich zukommt». Und ein kleines, richtiges Fest zur Zelebrierung ihres bösen 30. Geburtstags gabs schliesslich doch noch.