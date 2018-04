Die härtesten Bitches aller Zeiten

Man hört und lernt so viel von den grossen Männern, die die Welt veränderten – ob positiv oder negativ: Könige, Eroberer, Entdecker, Politiker, Revolutionäre, Wissenschaftler. So viel, dass man fast meinen könnte, Frauen hätten relativ wenig zur Weltgeschichte beigetragen.



Wer hat die grösseren Eier?



Na gut, im Unterricht wurden wohl auch ein paar wenige einflussreiche Ladys wie Kleopatra, die eine oder andere Queen von England und eventuell noch Marie Curie oder Sophie Scholl erwähnt. Dennoch: Ein verschwindend geringer Frauenanteil zwischen all den testosterongeschwängerten Napoleons, Hitlers und Einsteins.



Die neue Comedy-Central-Show «Badass Bitches of History» schafft dem männerdominierten Schulwissen Abhilfe. In kurzen, dafür umso informativeren – und vor allem unterhaltsameren – Episoden stellt die Sendung jeweils eine mehr oder weniger unbekannte «Badass Bitch» vor, die den Männern in ihrer Zeit das Fürchten lehrte und dabei grössere, haarigere metaphorische Eier bewies, als so mancher Typ sich nur erträumen könnte.



Unzensiert und politisch unkorrekt



Bei der Präsentation legt «Comedy Central», wie auch schon beim Erfolgsformat «Drunk History», wenig Wert auf politische Korrektheit, dafür umso mehr auf Entertainment. Da fliegen schonmal abgetrennte Köpfe und Gliedmassen durchs Bild, wenn die Piraten-Königin Zheng Yisao ihre Gefolgschaft von rund 100'00 Mann in Zaum hält.



Auch Spionin/Sklavin und amerikanische Bürgerkriegsheldin Mary Elizabeth Bowser hält sich mit Schimpfwörtern und Twerking-Einlagen nicht zurück, während sie ihre beeindruckende Lebensgeschichte erzählt. Die einzelnen Folgen sind online und unzensiert über den Youtube-Kanal des Senders abzurufen und sind – wenn schon keine Alternative – zumindest eine ziemliche «Badass»-Ergänzung zum Einheitsbrei in der Schule.