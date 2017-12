Ist das der beste Kurzfilm des Jahres?

Du hast dieses Jahr den Uni-Abschluss gemacht und nicht nur endlich eine Freundin, sondern auch gleich noch einen gut bezahlten Job gefunden? Congrats. Echt jetzt. Im Raking um die Erfolgsgeschichte des Jahres schaffst du es aber wohl trotzdem nur auf den zweiten Platz – und zwar nach dem Kurzfilm «Backstory».

Der sechsminütige Streifen, der im November letzten Jahres erschienen ist, wurde bisher an 110 Filmfestivals gezeigt und räumte da über 30 Preise ab. Das 360-sekündige Video des jungen Hamburger Regisseurs Joschka Laukeninks wurde etwa unter anderem am Sydney Film Festival, dem Sacramento Film und Musik Festival und dem Europäischen Kurzfilmfestival in Berlin ausgezeichnet.

Alles von hinten

Der Film zeigt das Leben des Protagonisten, von Anfang bis Ende. Und zwar von den ersten Kindergeburtstagen, über Drogenerfahrungen, Sexeskapaden, Hochzeiten, Vatersein bis hin zum Tod. Das Spezielle daran: Wir kriegen nur den Hinterkopf der Hauptfigur zu sehen. Ihr Gesicht bleibt bis kurz vor Schluss des Kurzstreifens verborgen.

Das Drama, das die Lebensgeschichte der Hauptfigur quasi aus ihrer Ich-Perspektive zeigt, wurde innerhalb von 17 Tagen über anderthalb Jahre hinweg in Deutschland gedreht. Und mit der Freude, Romantik, Liebe und Trauer dokumentiert es diejenigen Momente, die das Leben des Hauptcharakters geprägt haben. Unser Lebensrückblick wird hoffentlich irgendwann weniger depressiv enden.