Touri-Ressorts, All-Inclusive-Ferien und Reisegruppen sind nicht cool und werden es auch nie sein. Nach der Lehre oder dem Studium ist es um einiges passender, sich einen Rucksack umzuschnallen und via Couchsurfing, Airbnb und Tinder unterwegs den nächsten Schlafplatz oder das nächste Reiseziel zu fixen.

Ausserdem geniesst das Backpacking auch den Ruf, besser (das heisst: fairer) zu sein als schnöder Massentourismus. Weil: Man schläft nicht in Kommerzhotels, man ist «näher» bei den Locals und mit dem Rucksack auf dem Rücken gehört man ja irgendwie zu den Guten – was soll daran also falsch sein?

Tja, leider so einiges. Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche der Zürcher Hochschulen präsentierten Dr. Günter Spreitzhofer – selbst leidenschaftlicher Rucksacktourist – und Nina Sahdeva von «Fair unterwegs» Probleme und Lösungen rund um Backpacking. Dabei gilt: «Nachhaltig Reisen ist wie nachhaltig Autofahren», sagt Sahdeva. «Es geht nicht. Aber man kann zumindest versuchen, etwas zur Nachhaltigkeit beizutragen.»

Vor der Reise

Das faire Reisen beginnt schon vor dem Abflug. «Eine gute Planung gehört zum Wichtigsten, was nachhaltiges Reisen angeht», sagt Sahdeva. Und das betrifft natürlich den Transport. Klar, du wirst dir denken, wenn du nur zwei Wochen Zeit hast, fliegst du lieber, anstatt den Zug zu nehmen. Aber: Auch hier gibts die Möglichkeit, anständig zu reisen – beispielsweise mit einer CO2-Kompensation, die gerade mal einer aus hundert Fluggästen nutzt.

Das gleiche gilt natürlich für die Übernachtungswahl. Schau dir das Hostel ruhig etwas genauer an und checke, ob es beispielsweise Labels gegen Kinderarbeit trägt. Und lass die Finger von internationalen Hotelketten und besuche einheimische Gasthäuser. Denn laut der jüngsten Studie zum Thema sind zwischen 10 und 15 Prozent aller Tourismusarbeiter weltweit minderjährig. Oder wenn du bei Airbnb buchst – überlege dir doch kurz, ob es wirklich in der Stadtmitte sein muss. Beispielsweise in Amsterdam ist diese nämlich mit (meist kommerziellen) Airbnb-Wohnungen vollgestopft, Platz für Locals bleibt da natürlich nicht mehr.

Unterwegs im Ausland

Während die Sharing-Economy zumindest bei der Übernachtung durchaus kritisch zu beäugen ist, siehts beim Transport etwas anders aus. «Meistens ist es am besten, die üblichen lokalen Verkehrsmittel zu nutzen», sagt Sahdeva.

Ein weiteres, etwas schräges Phänomen, das Spreitzhofer, der bereits über 150 Länder bereist hat, festgestellt hat: Gerade Rucksacktouristen versammeln sich gerne untereinander, auch in Travel-Bars, in denen dann eben die Getränke serviert werden, die man auch von Zuhause kennt: «Ob man das Fremde wirklich erlebt, ist für viele wohl zweitrangig», sagt er. «Der Fun ist heute wichtiger als die Ideologie.» Wers besser machen will, versucht sich an lokalen Produkten, statt sich in der nächsten Travelbar einen amerikanischen Burger einzuverleiben.

Von wegen Insidertipp

Noch ein letzter Hinweis: Wenn du das authentische Abenteuer in der Fremde suchst – lass die Finger von allseits beliebten Reiseführern. Der «Lonely Planet» – mittlerweile Teil der BBC – ist heute ein Hinweis darauf, welches Stadtquartier bereits am meisten Hotelketten und Bars mit englischsprachigen Barkeepern besitzt. Mit Nischentourismus hat das nichts mehr am Hut.

Bevor du jetzt aber deinen nächsten London-Urlaub abbläst: «Schlussendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, was faires Reisen ist», sagt Sahdeva. Und: «Wir sitzen alle im gleichen Boot – wirklich ‹sauber› ist niemand. Aber trotzdem sollte man versuchen, das eigene Reisen zu optimieren.»

Weitere Tipps zum nachhaltigen Reisen findest du bei «Fair unterwegs».