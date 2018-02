Babysitterin postet unappetitliche Sexnachrichten

Wir wissen gerade nicht, ob wir lachen oder weinen sollen. Wie soll man reagieren, wenn man von einem kleinen Pisser Schlampe oder Fotze genannt wird? Vor allem, wenn besagter kleiner Pisser vor ein paar Jahren noch das Kind war, auf das du beim Babysitten aufgepasst hast.



Grosse Wiedersehensfreude



Reddit-Userin TheyCalledMeQueen ist genau das passiert und ihre Reaktion ist ganz klar die einzig richtige. Nachdem sie auf Instagram von einem Jungen angeschrieben wird, auf den sie vor einigen Jahren als Babysitterin aufgepasst hat, ist die Freude über das unverhoffte «Wiedersehen» zunächst gross.



«Hey Kumpel, du bist richtig gross geworden! Es ist, als hätte ich erst gestern auf dich und deine Schwester aufgepasst!»



Die Freude schwankt allerdings relativ schnell in Entsetzen um, nachdem der jetzt nicht mehr ganz so kleine Junge ihr mitteilt, welche Entwicklung gewisse Körperteile seiner Ansicht nach durchgemacht haben.



Kleiner Bruder, grosse Klappe



«Ich bin kein Baby mehr. Alles an mir ist gewachsen! Deine Titten sind auch grösser!», geht der Kerl aufs Ganze. Unsere tapfere Ex-Babysitterin hat nun aber leider gar keinen Bock, sich auf Sexting mit dem Typen einzulassen, dem sie früher Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen hat. So versucht sie es erst auf die diplomatische Art und bittet ihn aufzuhören: «Du bist wie ein kleiner Bruder für mich!»



Anstatt den Wink mit dem Zaunpfahl zu akzeptieren und sich beschämt zurückzuziehen, ist es dem «kleinen Bruder» nicht zu dumm, das Niveau noch weiter in den Keller zu holen: «Willst du den fetten Schwanz deines Bruders lutschen?». Wow.



Und dann kommt Mama ins Spiel



Unserer bisher geduldigen Heldin des Tages wird es jetzt endlich zu bunt und deswegen macht TheyCalledMeQueen genau das, was halbwüchsige Wichser im Leben am meisten fürchten: Sie verpetzt den Lustmolch kurzerhand bei dessen Mutter. Und diese kennt kein Pardon.



Die belästigte Babysitterin postet die ganze Konversation inklusive Antwort der Mutter unter dem Titel «Sie werden so schnell erwachsen…» auf Reddit und erhellt mit dieser kleinen Anekdote die Gemüter tausender anderer User. Das Ende wollen wir hier nicht verraten. Seht selbst – in der Bildstrecke oben!