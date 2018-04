Wir wollen diese Babys essen

Wir sind uns nicht sicher, ob du es wusstest – aber echte Babys zu verspeisen ist illegal. Bei Yoly Navarro bestehen sie allerdings nur aus Lebensmittel. Die Konditorin aus Mexiko stellt Gelatine-Kuchen her, in dessen Innern realistisch wirkende Säuglinge schwimmen.

Mexikaner lieben wabblige Gelatine-Desserts – normalerweise sehen die Kuchen aber eher wie Blumen oder Tiere aus. Navarros Kreationen sind etwas avantgardistischer.

Bis zu sechs Kilo schwer

«Anfangs waren die Säuglingskuchen nur für die Babypartys von Freunden gedacht», sagt die Konditorin zu Munchies. «Aber dann kamen auch Online-Bestellungen rein.» Seither erweiterte sie ihr Angebot und stellt die makaberen Nachspeisen in diversen Formen und Grössen her. Von einzelnen Babys in Gelatine-Halbkugeln bis zu grossen Torten, mit einer halben Säuglingsstation.

Um die kleinen Menschen herzustellen, benutzt Navarro verschiedene Tonformen. «Durch die unterschiedlichen Kundenwünsche hat sich schon eine ganze Reihe an Babyformen angesammelt – beispielsweise nackt, in Windeln oder bekleidet», sagt sie. Die grössten essbaren Kinder wiegen bis zu sechs Kilo.

«Aufmerksamkeit erregen»

Die Säuglinge bestehen hauptsächlich aus Milch, Joghurt, Frischkäse und Aromastoffen von Vanille über Erdbeere bis zu Kaffee. Ausserdem verwendet Navarro eine Geheimzutat, die sie nicht verrät. Das Gemisch giesst sie in eine Form, lässt das Ganze trocknen, umhüllt es mit Gelatine und voilà – essbare Babys. Für jeden Kuchen braucht sie ungefähr sechs Stunden.

So unheimlich die Nachspeise auch wirkt, die Neugeborenen sehen trotzdem ästhetisch aus. Letzten Endes geht es Navarro aber auch um Provokation: «Die Babydesserts entsprechen jetzt nicht der Tradition, aber ich will mit meinen außergewöhnlichen Kuchen ja auch Aufmerksamkeit erregen.»