Die schönsten Hühner der Welt

Eine Welt ohne Hühner? Unvorstellbar! Die geflügelten Freunde sind seit jeher wichtiger Bestandteil unserer Kultur und unseres Alltags. Nebst den offensichtlichen und bekannten Vorteilen – wie natürlich (leider) ihr leckeres Fleisch, die unverzichtbaren Eier und die gelegentliche Funktion von Hahnenkrähen als naturgegebene Retro-Wecker – vergessen wir oft, dass die Tiere noch mehr sind, als nützliches Federvieh.



Ein Bildband für Hühnerliebhaber



In Frankreich werden seit vergangenem Jahr ganz offiziell von RegierungsseiteHühner an willige Bürgerinnen und Bürger verschenkt. Der Grund: Müllreduktion. Pro Jahr und Tier verschlingen diese unwählerischen Fast-Allesfresser nämlich ganze 75 Kilo Bioabfall.



Und das scheint so manchen Vertretern der Gattung richtig gut zu bekommen! Gefieder, Haltung und Attitüde einiger Arten sind so unglaublich schön, dass sie eher attraktiven Kunstwerken und Fabelwesen gleichen, als ihrem Image der unscheinbaren Chicken-Nugget-Vorstufe gerecht zu werden. Das zeigen und jetzt die Fotografen Moreno Monti und Matteo Tranchellini in ihrem neuen Bildband «Chicken – The Photographic Collection».



Es begann auf der Vogelausstellung



«Ich war schon immer fasziniert von der Schönheit dieser Vögel. Als ich 2013 bei meiner Suche nach einem Huhn für meinen Vorgarten dann die Concincina-Henne Jessicah kennenlernte, verliebte ich mich sofort», erklärt Matteo den Ursprung hinter der Idee. Was als kleine Fotosession während einer Vogelausstellung begann, wurde bald zu einem Mammut-Projekt mit 62 tierischen Models.



Den Künstlern ist es wichtig zu betonen, dass keines der Tiere schlecht behandelt, gezwungen oder gar angekettet wurde, um dem Blitzlichtgewitter nicht zu entgehen. Im Gegenteil: «Alle Hühner in unserem Buch sind naturtalentierte Topmodels, die sich fast schon selbstverständlich vor der Kamera in Pose werfen.»



Kickstarter's next Top-Hühnermodel



Aus den entstandenen Fotos soll nun eben ein hochqualitatives Fotobuch entstehen, das uns Menschen sowohl die äussere Schönheit als auch die charakterstarken Persönlichkeiten der gefiederten Diven näherbringen soll. Um das kunstvoll gedruckte Werk zu finanzieren, startete das Fotografen-Duo eine Kickstarter-Kampagne, bei der das Ziel von rund 9000 Franken innerhalb weniger Tage schon fast erreicht wurde.



Wir haben natürlich auch schon unser Exemplar des wohl betörendsten Hühner-Bildbandes aller Zeiten vorbestellt. In der Zwischenzeit lassen wir uns von der Schönheit dieser Vögel und ihrer unglaublichen Vielfalt verzaubern. «Ihr werdet Hühner nie wieder auf die gleiche Weise betrachten», sagen Matteo und Moreno. Das glauben wir sofort.