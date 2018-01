Das sind die grössten Ängste unserer Leser

Vorgestern wollten wir von euch wissen, was euch am meisten Angst macht: Ist es vielleicht das weltweite Klima in der Politik? Ein Flug über den Ozean? Oder gar der sagenumwobene Amazonasfisch, der angeblich beim Pinkeln durch den Strahl in die Harnröhre schwimmt? (Das ist übrigens ein reiner Mythos. Experten sagen, dieses Szenario sei so wahrscheinlich, wie von einem Blitz getroffen zu werden, während man von einem Hai gefressen wird.)

Und ihr habt uns geantwortet. Zahlreich. Und eure Ängste sind ziemlich farbenfroh, wenn man das so sagen darf. Von Trypophobie (bitte nicht klicken, wenn du keine Löcher magst) über psychische Krankheiten oder die globale Weltelite bis zu Pädophilie – es gibt ziemlich viele Dinge, die euch Angst machen. Eine Auswahl davon findet ihr oben in der Bildstrecke.

Und wenn es das nächste Mal wieder zu einem Angstschub kommt, denkt einfach dran: Es hat mehr Angst vor dir, als du vor ihm. Das funktioniert bei allem. Fast.