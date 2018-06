Dieses Glace macht dich besoffen

Es gibt verschiedene Alternativen zu Alkohol in Flüssigform – man muss ihn nicht immer stinklangweilig trinken. Zum Beispiel kannst du dir Früchte oder Gummibärchen in Vodka einlegen und essen. Manche Menschen schniefen Alkoholpulver – aber tu das nicht – oder tränken einen Tampon in Hochprozentigem und führen ihn sich dann ein (BITTE, mach das nicht!).

«Lutsch meine Melonen»

Eine weitere und viel gesündere Variante sind Alkohol-Glaces, die man entweder selber zusammenbrauen oder einfach kaufen kann. Zum Beispiel von «Suckit». Das Bonner Unternehmen, mitgegründet von Erfindern des erfolgreichen Saftladens «True Fruits», bringt seit 2014 Lutscher mit Alkohol unter das Volk. Mit Erfolg: Unter anderem sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Fans.

Das Lutscher-Unternehmer will nun nicht nur Bonn, sondern die ganze Welt erobern. Dafür investiert das Geschäft in Werbungen mit provokanten Headlines. Zu lesen: «Einfach mal Rum lutschen», «Kommt gut im Mund» und «Lutsch meine Melonen». Ob die Reklame nicht zu sexistisch ist und wie sie drauf kommen, fragen wir die Geschäftsführerin, Pia Zimmermann.

Pia, wieso solche Headlines?

Unsere Zielgruppe mag Provokation und wir wollen polarisieren. Das sind unsere Gründe.

Steht ihr dadurch nicht im Kreuzfeuer der Kritik?

Natürlich. Auf Facebook und anderen sozialen Medien hagelt es zurzeit Kritik. In den Zeiten, wo Sexismus ein No-Go ist, war das aber auch vorhersehbar.

Und das nevt euch nicht?

Ich bin nicht Pro-Sexismus, niemals würde ich das befürworten. Doch unsere Kunden mögen solche Slogans. Wir kriegen viel Lob für die Reklame – hauptsächlich von unserer Zielgruppe. Andere, die unsere Werbung schlecht finden, interessieren mich nicht.

Die Kritik ist aber berechtigt, nicht?

Wenn man unser Eis nicht sehen und in Grossbuchstaben «Einfach Rum lutschen» stehen würde, dann wäre die Kritik auch angebracht. Aber mit dem Plakat ist eigentlich klar, auf was wir anspielen: Auf unser Produkt. Und solche Äusserungen bringen Jugendliche zum Beispiel auch untereinander – so sollte es auch wirken. Ausserdem mögen wir diese Zweideutigkeit einfach – das passt zum Eis.

Wollt ihr mit dem Produkt und der Kampagne gewissermassen einen Ausgleich zum gesunden Image von «True Fruits» finden?

Nein, im operativen Geschäft ist eh niemand von den «True Fruits»-Gründern dabei – sie befinden sich eigentlich nur noch im Hintergrund. Ausserdem kam es zu der Gründung nicht deshalb, weil wir etwas Gegensätzliches tun wollten, sondern weil ein Gründer, die zwei von «True Fruits» kannte und mit ihnen zusammenarbeiten wollte.

Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, solches Eis auf den Markt zu bringen?

Einer der Gründer hat sich an einem Sommertag etwas kühleres als ein Bier gewünscht. So kam er auf die Idee, Alkohol und Eis zu mischen.

Und wie viel muss man lutschen, um besoffen zu werden?

Ich bin von der Statur her ziemlicher Durchschnitt. Nach einem Eis merke ich schon den Alkohol. Um angetüdelt zu sein, benötige ich etwa drei.

Denkst du nicht, dass es eine schlechte Idee ist, noch mehr Alkohol-Alternativen zu bieten?

Ich glaube nicht, dass Menschen, die beispielsweise während der WM Bier trinken, nun Bier und Eis konsumieren wollen. Eher glaube ich, dass das Eis eine Alternative für die Freundin wäre, die eh nicht so gern Hopfensaft trinkt.

Was, wenn wir in der Schweiz auch Alk-Glace schlecken wollen?

Ihr könnt auf dem Online-Shop Eis bestellen. Unser Wunsch ist, dass wir grösser werden und unser Produkt in den Nachbarländern anbieten können. Zurzeit wissen wir aber nicht, wann das stattfinden wird. Wir haben sowieso noch Luft nach oben in Deutschland.

Im Sortiment befinden sich fünf verschiedene Sorten Eis: «Vodka Energy», «Melon Sour», «Rum Orange», «Mojito» und «Strawberry Daiquiri». Welche ist die beliebteste Eissorte?

«Strawberry Daiquiri».

Plant ihr auch mehr?

Ja – die dürfen wir aber noch nicht verraten.