«Alkohol kann zu intimen Abenteuern führen»

Alkohol löst die Zunge wie kein anderer Schmierstoff. Bei ersten Treffen kann er deshalb Wunder bewirken: Die Nervosität verfliegt, die Haltung wird gelockert. Die Konversation verläuft so, als wäre sie vorher abgesprochen worden.

Immer mehr Schweizer verzichten darauf

Die Sozial-Anthropologin Helen Fisher aus den USA bestätigt die positive Wirkung von Alkohol bei ersten Dates. Bei einer Studie mit über 5000 Teilnehmern hat sie herausgefunden, dass zwei Drinks die Chance auf eine zweite Verabredung signifikant erhöhen.

Doch aus dem aktuellen Schweizer Suchtpanorama von «Sucht Schweiz» erfahren wir, dass der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol hierzulande zurückgeht. Ganz besonders bei Jugendlichen tut sich etwas. Zehn Prozent der 15-jährigen Jungen und sechs Prozent der gleichaltrigen Mädchen in der Schweiz trinken mindestens einmal pro Woche Alkohol. 2010 waren es noch mehr als doppelt so viele.

Ich will mich nicht blamieren

Klar, ein Wässerchen macht lustiger, offener, entspannter. Was aber, wenn du in Wirklichkeit humorlos, verschlossen und dauernd angepisst bist? Spiritus verzerrt die Realität – du bist nicht mehr zu 100 Prozent du. Wir spielen also nicht nur uns selbst etwas vor, sondern auch der Person, die uns gegenübersitzt und vice versa.

Ab einem gewissen Alkoholpegel mache ich mich oft zum Affen und beginne, dem jungen Mann vor mir irgendeinen Schwachsinn zu verzapfen. Und gerade wenn ich auf der Suche nach einem langfristigen Lover bin, möchte ich dem doch entgegenwirken.

Schöntrinken? Nein, danke.

Ich bin also pro Nüchternheit an ersten Dates. Vielleicht mag ich zu schüchtern wirken oder langweilig. Trotzdem will ich, dass man mich so sieht, wie ich in Wirklichkeit bin. Ich möchte am nächsten Morgen nach dem Tête-à-Tête nicht realisieren, dass wir vier Stunden am Stück geredet und gelacht haben, ich den Typen aber dennoch kein bisschen kennengelernt habe.

Und schlimmstenfalls würde ich den Mann, der eigentlich so überhaupt nicht mein Typ ist, schöntrinken. Was, wenn er den Kellner wegen zu viel Bierschaum blöd anmacht? Was, wenn er Dreck unter den Fingernägeln hat? Oder er «I bims»-Witze macht und ich diese Dinge durch meine Rosé-Brille nicht bemerke? Nein, merci.

Nicht alle stimmen mir zu

Versteh mich nicht falsch: Wenn du deinem zukünftigen Lover sowieso nur alkoholisiert begegnen willst – go for it. Falls du aber auf der Suche nach einer wahrhaftigen Liebe bist, finde ich, solltest du ganz du selbst sein. Nüchtern.

Was andere junge Schweizer und Schweizerinnen darüber denken, erfährst du in unserem Video oben. Wir wollen auch von dir wissen: Wie siehst du das? Bist du pro Alkohol bei ersten Dates oder lässt du auch lieber die Finger davon?

Video von Witold Stankiewicz