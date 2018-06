Video von Affen beim Sex geht viral

Wir kommen gleich zum Punkt: Ein Video zweier Affen beim Geschlechtsverkehr geht derzeit viral. Wenn ihr euch das Filmchen anseht, wisst ihr auch wieso: Hier schlafen nicht zwei durchschnittliche Primaten miteinander – die Skills was Körperbeherrschung und das Schwingen des Hinterns angeht, sind mindestens auf Beyoncé-Level. «Dieser Gorilla reitet besser als die meisten von euch, Bitches», beschriftete der erste Poster das Video. Da kann man wohl nur wenig einwenden.

Oben seht ihr unseren Edit des Videos. Wir haben uns erlaubt, das Ganze in ein etwas sinnlicheres Setting zu verpacken und haben den Geschlechtsakt der Primaten mit einigen musikalischen Sex-Klassikern unterlegt.

Kleiner Penis, grosse Hoden

Damit ihr heute aber auch noch etwas lernt, hier ein paar Fakten rund um die Geschlechtsteile unserer Artverwandten:

Die meisten Affenarten besitzen im Vergleich zum Menschen eher kurze Penisse, dafür aber häufig grössere Hoden. Grund dafür ist das Paarungsverhalten: Während wir – aus Gründen – monogame Beziehungen bevorzugen, paaren sich viele Affen mit verschiedensten Geschlechtspartnern.

Selektion im Körper

Entsprechend kommt es vor, dass Weibchen das Sperma vieler Männchen in sich tragen. Während wir also auf Tinder um die Gunst des anderen Geschlechts kämpfen, geschieht dies bei Affen häufig auf einer viel biologischeren Ebene. Entsprechend müssen die Primaten eine viel grössere Menge Sperma produzieren und besitzen in der Regel viel ausgeprägtere Hoden als Menschen.

Hast du brav mitgeschrieben? Gut, dann schau dir das Video nochmals an und denk darüber nach, was du mit den letzten fünf Minuten deines Lebens gemacht hast.