Tentakel, Laser-Büsis und explodierende Vögel

Hollywood investiert Millionen in Spezialeffekte für Actionfilme. Ein Künstler aus Moskau, der sich Patiffonka nennt, braucht nur seinen Laptop, Gratis-Software und ein paar GIFs, um die halbe Welt in die Luft zu jagen.

«Ich möchte mein Publikum mit etwas Ungewöhnlichem überraschen», sagt Patiffonka im Interview mit Creators. «Am meisten freue ich mich über Kommentare wie ‹Was habe ich da gerade gesehen?› oder ‹Genug Internet für heute›.» Das deckt sich ungefähr mit unserer Reaktion.

«Ich mache das nur zum Spass»

Die kurzen Videos, die sich der Russe im Internet zusammensucht – meistens irgendwelche Fail-GIFs – ändert er so ab, dass sie zu Mini-Actionfilmen werden. So sprengt das Büsi vom Hausdach aus einen Helikopter in die Luft, die stürzende Tänzerin dematerialisiert sich zu einer unerkennbaren Sauce und der Panda im Zoo befindet sich plötzlich im Kugelhagel.

An diesen Kunstwerken bastelt der 3D-Animator laut eigener Aussage teilweise bis zu einer Woche. Dafür arbeitet er ausschliesslich mit kostenloser Software – allerdings verdient Patiffonka auch keinen Rappen: «Die Videos sind für mich ein Hobby, sie bringen mir keinen materiellen Gewinn», sagt er. «Ich mache das nur zum Spass. Meine Publikationen sind alle auf kostenlosen Plattformen veröffentlicht, auf denen ich zur Belohnung nur Likes und positive Kommentare erhalte.» Ausserdem trainiert der VFX-Nerd für ein längerfristiges Ziel: «Ich träume schon lange davon, Kurzfilme zu erstellen», sagt Patiffonka. «Ich habe da auch schon ein paar Ideen.»

