«Jesus war ein Metal-Fan»

Niederbipp ist eine kleine Gemeinde irgendwo zwischen Olten und Solothurn. Wirklich viel los ist in diesem verschlafenen Fleckchen Erde selten. Und doch hat der Ort etwas zu bieten, das es andernorts in dieser Form so gut wie nie zu erleben gibt. Dieses Etwas, oder besser – dieser Jemand heisst Samuel Hug und ist hier als reformierter Gemeindepfarrer tätig.



Mit Frau und Familie wohnt der fromme Mann in Niederbipp und erledigt als Bodenpersonal Gottes die Aufgaben, die man als Pfarrer in einem 4600-Seelen-Ort so zu erledigen hat. Gottesdienst, das Wort des Herrn verbreiten, Jesus preisen und so weiter und so fort, man kennt das ja. Was Samuel dann so besonders macht?



Samuel und seine Metalkutte



Er ist der bekannteste (und wahrscheinlich auch einzige) Metal-Pfarrer der Schweiz. Das bedeutet: In seiner Freizeit läuft der Typ in klassischer Rocker-Montur inklusive nietenbesetzter Jeansjacke rum und hört Iron Maiden und anderen harten Sound.



Zudem ist er Mitgründer der «Metalchurch», die nicht nur jede Menge Konzerte mit christlichen Heavy-Metal- und Hardrock-Bands organisiert, sondern auch regelmässig den ganz offiziellen «Metal-Gottesdienst» in der dorfeigenen Blues Beiz abhält. Hier predigt Samuel vor einer Kirchengemeinde, die komplett schwarz gekleidet und headbangend zu lautstarker und gitarrenlastiger Musik abgeht.



Ist das überhaupt erlaubt?



Die Inhalte der Predigt sind cool verpackt und locker-flockig rübergebracht, die Mucke ist (solange man auf sowas steht) richtig gut und die hardrockenden Gottesdienstbesucher haben einen Heidenspass daran, Jesus zu huldigen und Bier zu trinken. Und Metalpfarrer Samuel Hug mittendrin.



Manche mögen jetzt entsetzt fragen: Darf der das überhaupt? Sagt da die Kirche nichts? Die Antwort auf diese Frage und noch viele andere gibts oben im Video.