«Wir können kaum glauben, was hier abgeht»

Im deutschsprachigen Youtube-Universum kommt man kaum um die Lochis herum. Die beiden Zwillinge Heiko und Roman Lochmann stellten in den letzten sechs Jahren über 500 Videos ins Netz: Neben ihrer eigenen Musik, mit der sie im kommenden Herbst die Schweiz besuchen, produzieren sie auch Parodien, Challenges oder Videoblogs. Und das Netz liebt sie: Rund 2.5 Millionen Abonnenten geben sich ihre Clips, ihr Album «Zwilling» landete in den Schweizer Charts auf dem vierten Platz.

Vor kurzem trafen wir die beiden 18-Jährigen Jungstars an der Tubecon – einem Event für die Youtube- und Influencer-Elite der Schweiz. Wir wollten von den beiden Zwillingen wissen, wie sie mit Fake-Freunden umgehen, die nur ein bisschen Ruhm abstauben wollen, wie sie von Tokio Hotel beeinflusst wurden und was sie mit Autos aus «The Fast and the Furios» gemeinsam haben.