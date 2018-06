Österreich will den 12-Stunden-Tag einführen

Was könnte motivierender für die Arbeitsmoral sein, als bunte Figuren in Knetmasse-Optik, die fröhlich grinsend durchs Leben hüpfen, während sie täglich Überstunden machen? Richtig: Gar nichts. Zumindest dachte sich das wohl die österreichische Wirtschaftskammer, als sie das Konzept für ihr Werbevideo zur Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages entwickelte.



Durch das Video führt ein kleiner Hund mit Sombrero, der kecke Fragen zum Thema «flexible Arbeitszeiten» stellt, die ein ziemlich motivierter Sänger dann per catchy Popsong mit tiefgründigen Lyrics wie «Zehn Stunden waren schon immer möglich, jetzt sind dann zwölf erlaubt» ausführlich beantwortet. Oder irgendwie auch nicht.



Freiwillige Überstunden?



«Gehts dem Franz gut, gehts auch dem Hans gut. Und gehts dem Fahrer gut, gehts auch der Klara gut», singt der von der Wirtschaftskammer angeheuerte Interpret dieses unglücklichen Versuchs, die österreichische Bevölkerung von «freiwilligen Überstunden» zu überzeugen.



Statt eines (offenbar beabsichtigen) Gute-Laune-Sommerhits mit «unterschwelliger» Propaganda für die Ideen der rechtskonservativen Regierung, landete die WKO mit dem Clip viel eher als Lachnummer in der gnadenlosen Vorhölle des Internets.



Hinterfotziges Video, unterdurchschnittlicher Popsong



Nach zwei Tagen und rund 220'000 Views zählt der Clip mehr als 12'000 Dislikes (im Vergleich zu 290 Likes) und das Zielpublikum – also quasi die gesamte arbeitende Bevölkerung Österreichs – hält sich mit Kommentaren nicht zurück:



«Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich dieses hinterfotzige Video schau. Und auch noch der dreiste Versuch, schlechte Neuigkeiten in Knetmasse zu verpacken, begleitet von einem unterdurchschnittlich schlechten Popsong. #zurückindiesteinzeit», hat etwa User MrElMoody zu melden.



Dieses pastellige TeletubbyWunderWelt-Video der WKO ist ja ein völlig panierter Gehirnwäscheversuch. ArbeitnehmerInnen sollen nicht nur ausgebeutet werden, sondern man hält sie in diesen Kreisen offensichtlich auch noch für hochgradig bescheuert. #12stundentag #12htag — Tina Wirnsberger (@tinawirnsberger) 18. Juni 2018





Stimmig, dass in der #12StundenTag Kampagne der WKO die Erde eine Scheibe ist. pic.twitter.com/75mz6z3bAu — Yussi (@Yussipick) 18. Juni 2018





Das wirklich bemerkenswerte an diesem WKOE Video ist, dass es in diesem Verein tatsächlich Leute gibt, die gedacht haben: " Hej, das ist richtig gut gelungen!"#wkoe #12Stundentag — Human V (@blauerelefant) 18. Juni 2018





Die Reaktionen gehen also ganz klar in eine – nicht allzu positive – Richtung. Andererseits… Wie heisst es immer so schön? «No publicity is bad publicity!». Und ein kleiner Ohrwurm ist der Song allemal. 12-Stunden-Tage hin oder her.