Welcher Wohntyp bist du?

Wolltest du schon immer mal wissen, für welche Form des Wohnens du dich am besten eignest? Wie gut kennst du dich mit den wichtigen Dingen rund ums Wohnen aus? Von der Nahrungssuche bis hin zur Versicherung muss vieles bedacht werden. Dabei hilft dir dieses Quiz. Zugegeben: Das Quiz hat keinen Anspruch auf Vollständig- und absolute Ernsthaftigkeit, wird dir aber erste wichtige Insights liefern. Zu gewinnen gibts natürlich auch etwas:



• Einen Einrichtungsgutschein von IKEA in Höhe von 1500.- Franken inkl. Einrichtungsberatung

• Ein Konto bei der Bank Cler mit 1500.- Franken Startguthaben

• Drei Monate Opel Adam fahren

• Einen Einkaufsgutschein von Denner in Höhe von 500.- Franken

• Einen Flug für eine Person nach New York, zur Verfügung gestellt von EF Sprachreisen



An der kommenden muba vom 20. - 29. April in Basel kannst du dann live entdecken, was es alles für eine WG von IKEA braucht. «Meine erste eigene Wohnung by IKEA» erwartet dich. Besuche unsere von vier jungen Menschen bewohnte IKEA-WG. Lerne Nützliches über den Wohnalltag, von der richtigen Lagerung deiner Lebensmittel, dem verantwortungsvollen Umgang mit deinen Finanzen, bis hin zu Einrichtungstipps. IKEA, die muba und unsere Partner Opel, Denner, Bank Cler, The Body Shop und viele mehr freuen sich auf deinen Besuch.



Bis es soweit ist, kannst du dich beim Quiz austoben, tolle Preise gewinnen und hoffentlich auch ordentlich Spass haben.