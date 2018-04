«Mhh, der Geruch eines neuen Turnschuhs!»

Es gibt Leute, die drehen wegen Sneakers komplett durch. Sie übernachten vor Shops, stehen Stundenlang an und bezahlen unglaubliche Preise für das Objekt ihrer Begierde – über 1000 Franken zum Beispiel für die Yeezys von US-Rapper Kanye West.



Sergio Muster hat mit zwei Freunden eine eigene Messe zum Thema gegründet: Die Sneakerness findet als Schauplatz des Turnschuh-Hypes auch dieses Jahr in Zürich Oerlikon statt. Begonnen hatte die Erfolgs-Geschichte in Bern, wo ein kleiner Kreis von Sneaker-Verrückten zusammen ein Bier trank und über ihre Lieblingsschuhe philosophierte. Mittlerweile hat sich die Sneakerness zu einer internationalen Lifestyle-Messe etabliert, die auf der ganzen Welt stattfindet.



«Der Geruch beim Auspacken ­eines neuen Turnschuhs ist mit nichts zu vergleichen. Sneakers sind mein Leben!», schwärmt der Gründer. Wie viele Paare er besitzt, kann er gar nicht so genau sagen – zwischen 500 und 600 Stück müssten es sein.



Mit seiner Leidenschaft ist Sergio nicht allein: Hunderte strömen jedes Jahr in die Messehallen, wenn die Sneakerness neue Trends, richtige Sammlerstücke oder sogar Turnschuh-Kunst präsentiert. So war letztes Jahr ein Künstler mit dabei, der Masken aus – selbstverständlich ungetragenen – Sneakers designt. Die Messe ist aber auch eine attraktive Plattform für den Kauf, den Verkauf und den Tausch von exklusiven und seltenen Sneaker-Sammlerstücken.



