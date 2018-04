Erlebe die Stunde deiner Träume

Der Wecker schrillt. Du schaust auf die Uhr: «Verdammt!» Letzte Nacht war Zeitumstellung und nun fehlt dir eine ganze Stunde. Du druückst die Schlummertaste, bleibst trotzdem liegen und denkst dir: «Was man nicht alles erleben könnte in dieser Stunde» Mit diesen Gedanken schläfst du wieder ein und erträumst dir die unglaublichsten Szenarien.

Einmalige Traumstunden

Wie wäre es, wenn Luca Hänni ein Privatkonzert bei dir zu Hause spielen würde? Exklusiv für dich und alle, die du dabeihaben möchtest. Oder: Du bist mit deiner Clique in einem Partyzug unterwegs an die Street Parade 2018. Das Krasse daran: Der ganze Waggon ist für euch reserviert und ihr lässt es schon auf der Strecke richtig krachen. Aber warte: Schlagartig befindest du dich in einem Kinosaal. Eine Filmpremiere läuft. Du glaubst es nicht – ein ganzes Kino für dich und deine Freunde. Und ihr gehört zu den Ersten, die den Blockbuster zu sehen bekommen. Hollywood pur!

Phänomenale Gewinne

Du wachst auf. Alles nur ein Traum? Weit gefehlt – die Erlebniszeit von gleis7.ch macht es jetzt möglich. Die Zeitumstellung hat dir eine Stunde genommen, nun bekommst du sie zurück: Beim Wettbewerb auf gleis7.ch kannst du ein exklusives Erlebnis für eine Stunde deiner Träume gewinnen. Und viele weitere Abenteuer erleben: Du möchtest noch mehr einmalige 1h-Erlebnisse? Lass dich vom Erlebniskompass inspirieren. Dieser liefert dir laufend spannende Aktivitäten und Inspirationen für deine Freizeit.

Wach auf und gewinne!

Zurück in die Realität. Nimm teil an der Verlosung und sichere dir die Chance auf einzigartige Preise:

– 1 Stunde Privatkonzert mit Luca Hänni

– 1 Stunde Partyzug zur Street Parade 2018

– 1 Stunde Hollywood mit Kinopremiere

Das Beste: Du wählst selbst, was dein Gewinn sein soll. Alle Infos zum Wettbewerb findest du auf gleis7.ch. Der Teilnahmeschluss ist der 22. April 2018. Viel Glück und spannende Erlebniszeit!

Teilnahmeschluss: 9. April 2018 (Auf gleis7.ch kannst du bis zum 22. April 2018 teilnehmen.)

Teilnahmebedingungen: Der Preis kann weder umgetauscht noch in bar ausbezahlt werden. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Betriebssystem-Anbieter ist weder Gesprächspartner noch Sponsor und trägt keine Verantwortung für die Wettbewerbsgewinne.